PSD reage a mudanças no executivo. “Governo está em caos e em erosão”

Hugo Soares acrescentou que “os três membro do Governo que saem são os três que divergiram” do Ministro da Economia

Hugo Soares, secretário-geral do PSD, reagiu esta terça-feira às mudanças nas secretarias de Estado, afirmando que, em oito meses de Governo, saíram oito governantes, pelo que considera que o executivo esteja “em caos e em erosão”.

Aos jornalistas, no final desta terça-feira, o antigo deputado social-democrata afirmou que o PSD apenas “anota o que acontece”, sendo isso, nas suas palavras, “um governo em caos e em erosão numa altura em que Portugal precisava de um governo forte e estável”. O dirigente social-democrata assinalou que “são oito saídas em oito meses”, com “grande perda de autoridade política governativa” do primeiro-ministro, António Costa.

“Os três membros do Governo que saem são precisamente os que divergiram do ministro da Economia [e do Mar]. Se à data ganharam a discussão no conteúdo, em prejuízo da economia portuguesa, agora são despedidos ao ralenti”, acrescentou.

Questionado sobre a passagem de António Mendonça Mendes das Finanças para um lugar de coordenação política, Hugo Soares preferiu repetir que os três secretários de Estado exonerados (entre os quais se inclui Mendonça Mendes, reconduzido noutra função) “são os três que divergiram do ministro da Economia”, António Costa Silva, quando este defendeu uma redução generalizada do IRC.

​"Parece uma espécie de despedimento ao ralenti”, insistiu.

À pergunta se espera uma melhor coordenação política no Governo, o secretário-geral considerou que “esse é um problema do primeiro-ministro”.

O primeiro-ministro mudou esta terça-feira dois dos três secretários de Estado na tutela do ministro da Economia e escolheu António Mendonça Mendes para seu secretário de Estado Adjunto, lê-se na página da Presidência da República na Internet.

“O Presidente da República aceitou [esta terça-feira] as propostas do primeiro-ministro de exoneração de três secretários de Estado: dos Assuntos Fiscais, da Economia, e do Turismo, Comércio e Serviços, bem com as seguintes propostas de nomeação”, refere-se nesta nota.

António Mendonça Mendes deixa as funções de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para ocupar o lugar de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, que estava em aberto desde a demissão de Miguel Alves.

Pedro Licínio substitui João Neves como secretário de Estado da Economia, e Nuno Fazenda é o novo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, cargo até aqui desempenhado por Rita Marques.

Nuno Fazenda foi eleito deputado do PS pelo círculo de Castelo Branco, estava na Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação, é professor convidado da Universidade Católica Portuguesa, tem doutoramento em Planeamento Regional e Urbano, mestrado em Gestão e Políticas Ambientais e licenciatura em Turismo.

A posse dos novos titulares terá lugar na próxima sexta-feira, 2 de Dezembro, pelas 12h00, no Palácio de Belém, lê-se na nota da Presidência da República.