Portugal e Roménia: uma comparação didáctica e deprimente

Na tarde do dia 25 de Dezembro de 1989, Nicolae Ceausescu e a sua mulher Elena foram arrastados para uma base militar nos arredores de Bucareste e fuzilados após um simulacro de julgamento. Nos meses que se seguiram à queda do Muro de Berlim, a Roménia foi o único país do Leste europeu a ter uma transição de regime sangrenta. Não espanta. Ceausescu tinha dirigido o país de forma particularmente violenta durante 25 anos, obcecado com o culto de personalidade e promovendo uma das mais vastas e repressivas polícias políticas do comunismo.