Francesc Vendrell (1940-2022)

Abordou-me desconcertantemente, questionando a nossa estratégia sobre Timor-Leste, numa das minhas primeiras Comissões dos Direitos Humanos da ONU, em Genebra, nos idos de 87. Alguém me soprara que aquele sujeito, com inglês e ar de diplomata argentino, era funcionário das Nações Unidas…quando soube o nome, reconheci-o da telegrafia da Missão Permanente em Nova Iorque, que durante anos selecionara para o Presidente Eanes. Era o Francesc Vendrell, do Secretariado da ONU! Encaixei o remoque, até porque nós já estávamos a mudar a estratégia por Timor-Leste. Passamos a conversar sempre que o Francesc vinha a Genebra ou eu ia em trabalho a Nova Iorque.