Três homens sobreviveram a viagem de 11 dias no leme de um barco

O petroleiro Alithini II, com bandeira de Malta, fazia a travessia entre Lagos, na Nigéria, e as Canárias, onde foram resgatados e internados por estarem desidratados.

Três homens foram resgatados na terça-feira depois de viajarem 11 dias no leme de um navio petroleiro entre a cidade nigeriana de Lagos e o arquipélago espanhol das Canárias.

Foi à chegada ao porto de Las Palmas, na Gran Canaria, que a Guarda Costeira espanhola encontrou os três homens sentados no leme do navio e os resgatou.

Segundo a agência espanhola EFE, que cita fontes dos serviços de emergência insulares, os homens encontravam-se fatigados, com sintomas de hipotermia e desidratação, tendo sido internados para tratamento em dois hospitais da ilha.

O navio petroleiro com bandeira de Malta, Alithini II, onde viajaram os três homens, saiu do porto de Lagos no dia 17 deste mês, segundo o rastreador de actividade marítima MarineTraffic.

Já em 2020, segundo a EFE, tinham acontecido situações semelhantes no porto do arquipélago atlântico, tendo sido encontradas três pessoas num petroleiro das ilhas de São Vicente e Granadinas e outras três num navio petroleiro norueguês, ambos provenientes de Lagos, na Nigéria.