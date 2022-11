Bragança, Terra Natal e de Sonhos (mas com poupança nas luzes)

A festa natalícia “Bragança, Terra Natal e de Sonhos” começa na quinta-feira com todas as actividades dos anos anteriores, mas com menos horas de iluminação, divulgou a câmara municipal.

O município esclareceu à Lusa que vai acompanhar as medidas de poupança devido à crise energética e ligar as luzes de Natal mais tarde e desligá-las mais cedo, reduzindo a iluminação natalícia em “duas horas e meia”.

Com a excepção do dia da inauguração, em que as luzes estão acesas mais tempo, a partir de quinta-feira até ao dia de Reis, a iluminação só será ligada às 18h, meia hora mais tarde, e desligada às 23h, duas horas antes do que acontecia em anos anteriores.

Perante a mais recente recomendação do Governo no sentido de a iluminação de Natal ser desligada à meia-noite, o município de Bragança indicou à Lusa que pondera prolongar o horário até à hora recomendada.

Foto Terra Natal e de Sonhos até 8 de Janeiro CM Bragança

A Câmara de Bragança volta a investir cerca de 300 mil euros para, durante mais de um mês, animar a cidade transmontana na quadra natalícia com iniciativas para todas as idades.

A mais emblemática é a pista de gelo coberta, com 300 metros quadrados, instalada na Praça Camões que, junto com a Praça da Sé, é o centro das actividades, que arrancam com a chegada do Pai Natal, na quinta-feira.

Para os mais novos há, junto à pista de gelo, a Casa do Pai Natal, um comboio, um carrossel, uma roda e um baloiço, também prometem muita diversão.

Foto Terra Natal e de Sonhos até 8 de Janeiro dr

O presépio ao vivo e as bancas de Natal fazem também parte do evento, onde não falta a gastronomia local.

Para a ocupação dos mais novos durante as férias de Natal, o evento proporciona contos de Natal, peças de Teatro e as oficinas criativas, onde “podem colocar a mão na massa e aprender a fazer biscoitos”, como divulgou, em comunicado.

Foto Terra Natal e de Sonhos até 8 de Janeiro dr

Aos concertos de Natal somam-se ainda iniciativas solidárias como o “Trail Urbano Solidário”, o “Natal a Pedalar Solidário”, a “CãoMinhada Solidária” e o “Desfile Solidário de Carros Clássicos”.

As receitas destas iniciativas revertem para instituições locais de solidariedade social.

Em poucos anos o “Terra Natal e de Sonhos” tornou-se num evento de referência de Bragança, com um número de visitantes três vezes superior aos cerca de 34 mil habitantes do concelho, alguns dos quais da vizinha Espanha.