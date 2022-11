Há muitas plantas comestíveis. Por que não as aproveitamos melhor?

Há todo um saber que já se perdeu, que se perde todos os dias, que se está a perder neste momento. Com o seu novo livro, Alimentação, Natureza e Paisagem – Plantas Silvestres Alimentares, Aromáticas e Medicinais, à semelhança do que acontecia com os anteriores, Maria Manuel Valagão tenta resgatar esses conhecimentos e saberes, numa luta contra o esquecimento.