DGArtes rejeitou um terço das candidaturas aos bienais porque verbas esgotaram

Companhias como a Seiva Trupe, a Casa Conveniente, o Arena Ensemble de Marco Martins, o Teatro Nacional 21 (TN21) ou A Barraca, ficaram de fora nos resultados provisórios dos apoios sustentados no teatro, revelados esta segunda-feira pela Direcção-Geral das Artes (DGArtes). “É a morte da Seiva Trupe”, diz ao PÚBLICO Jorge Castro Guedes, o seu director artístico. Albano Jerónimo, fundador do TN21, teme que a decisão boicote 14 anos de trabalho. Marco Martins diz que exclusão “tem um efeito muito grave” na programação do Arena. Quase um terço das candidaturas rejeitadas, apesar de terem avaliação positiva, foram-no por se terem esgotado as verbas para os apoios bienais.