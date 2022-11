Uma resolução questionável do Parlamento Europeu

Parece provável que os EUA não venham a declarar a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo – o que os colocaria em rota de conflito militar direto com esse país.

A resolução (não vinculativa) do Parlamento Europeu de quarta-feira, 23 de novembro, com 494 votos a favor, 58 contra e 44 abstenções, que “reconhece a Rússia como Estado patrocinador de terrorismo utilizando meios terroristas” merece-nos as seguintes considerações.