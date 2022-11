Brasil bate Suíça e apura-se para os “oitavos” do Qatar 2022

Com um golo de Casemiro, a sete minutos dos 90 regulamentares, o Brasil sofreu para se impor à Suíça, por 1-0, e selar a qualificação para os oitavos-de-final do Qatar 2022, assumindo o comando isolado do Grupo G. Ao fim da segunda jornada, os brasileiros têm seis pontos, deixando os helvéticos no segundo lugar, seguidos de Camarões e Sérvia, ambos com um ponto.

Sem Neymar (lesionado) e sem marcar na primeira parte, o Brasil viveu quase até ao final na expectativa, depois de um início em que não houve verdadeiras oportunidades de golo.

A Suíça não fez sequer um remate remate à baliza de Alisson, tendo o guardião helvético, Yann Sommer, sido um pouco mais solicitado, apesar de só dois dos quatro remates do “escrete” terem levado a direcção da baliza.

O resultado parecia interessar mais aos europeus, embora na segunda metade tenha havido uma dinâmica diferente, a obrigar o Brasil a focar-se igualmente nas acções defensivas para evitar uma surpresa frente a um adversário que nunca tinha vencido em fases finais de Campeonatos do Mundo (somava dois empates, em 1950 e em 2018).

Consciente da importância deste jogo para definir o trajecto a partir dos oitavos, o Brasil marcou por Vinícius Júnior, mas viu o lance anulado pelo VAR, por posição irregular de Richarlison.

Assim, o golo de Casemiro surgiria já numa fase crítica, mas a tempo de dar a segunda vitória consecutiva à selecção canarinha, que continuou a controlar o jogo e a desperdiçar ocasiões suficientes para conseguir um resultado mais confortável.