Coimbra vai acolher concerto em que se canta pelo clima

Seis músicos de Coimbra apresentam na quarta-feira, em concerto, o resultado de uma residência artística na qual vão criar canções que reflictam sobre as alterações climáticas. O projecto, realizado no âmbito do Ciclo Orphika da Universidade de Coimbra, é dinamizado pela Associação Cultural Apura, que lançou o desafio a seis artistas da cidade para criarem canções que falem da luta climática, disse à agência Lusa a vice-presidente daquela entidade, Maria Cunha.

Os músicos estarão em residência artística esta segunda e terça-feira. Na quarta-feira, pelas 22h, apresentam o resultado desse trabalho de criação num concerto, de entrada gratuita, no Salão Brazil, na baixa de Coimbra. A participar no projecto estão a fadista Inês de Brito, os músicos Pedro Sáfara e Melissa Costa (do duo Pedro & Mel), Miguel Cordeiro (Victor Torpedo & The Pop Kids), Nuno Sá e João Bargão (Pussy Lickers e Wakadelics).

Segundo Maria Cunha, alguns dos músicos já levarão para a residência artística algumas ideias que foram “desenvolvendo, a pensar neste projecto”, e outros temas deverão nascer nos dois dias que antecedem o concerto.

“Estamos a pensar numa duração de 45 minutos a uma hora de concerto, mas está dependente do trabalho deles”, referiu, salientando que houve um trabalho de pesquisa da associação sobre o tema e um desafio deixado aos músicos para terem uma abordagem sobre o sistema e não em torno da culpabilização individual.

A escolha dos artistas passou não apenas “pelas capacidades deles enquanto músicos, mas também pela sua própria consciência social” em torno da problemática. Para Maria Cunha, o tema das alterações climáticas, “a nível musical, é pouco falado”, daí ter surgido este desafio a artistas locais.