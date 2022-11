Orçamentos das maiorias de Costa e Sócrates foram os menos permeáveis a mexidas dos partidos

O PS liderado por António Costa deixou passar 8% das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) que o conjunto dos partidos, incluindo os socialistas, entregou na Assembleia da República (AR), segundo dados publicados no site do Parlamento. Já com o OE2023 aprovado, o primeiro-ministro fez questão de dizer que foram aceites mais propostas da oposição do que durante o Governo de Pedro Passos Coelho, mas uma análise a 18 Orçamentos mostra que a taxa de aprovação global (que inclui também as propostas do partido no poder) no OE2023 é inferior à registada nos anos da troika e está em linha com o Governo de maioria absoluta de José Sócrates.