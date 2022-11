Aveiro trabalha para dar à sua comunidade de artistas duplos motivos para ficar

A cave do número 14 da rua do Príncipe Perfeito, em Aveiro, tem o aspecto daquilo que já foi: uma pequena sala de cinema clandestina que servia para exibir tudo aquilo que o Estado Novo não queria que fosse exibido. O tecto chapiscado, as paredes repletas de diplomas amarelecidos, o couro das cadeiras e o chão em quadrículas de taco conferem-lhe o ar de outro tempo, mais concretamente do tempo do cineasta, escritor, ceramista (não necessariamente nesta ordem) Vasco Branco, que morreu em 2014 e ali viveu.