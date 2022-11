Irene Cara, intérprete das canções-tema de Fame e Flashdance, morreu aos 63 anos

A cantora e actriz Irene Cara, intérprete da canção-tema do filme Fama (1980), no qual encarnava a personagem da estudante de artes Coco Hernandez, foi encontrada morta, este sábado, na sua casa da Florida. Tinha 63 anos. A notícia foi confirmada pela sua agente.

Nascida no Bronx, Nova Iorque, em 1959, teve muito cedo formação em canto, dança e representação e, ainda criança, apresentou-se feequentemente nos palcos e na televisão. Mas foi em 1980, com a estreia do filme Fama, de Alan Parker, que adquiriu notoriedade internacional. Cara representava Coco Hernandez e, nesse papel, interpretava o tema do filme, Fame, que esteve durante semanas nos tops dos Estados Unidos, e ainda uma outra canção, Out Here On My Own, que também chegou às listas das mais ouvidas.

O filme deu depois origem a uma série televisiva homónima de grande sucesso – exibida também em Portugal nos anos 80 –, para a qual Irene Cara foi convidada a retomar o papel de Coco, que recusaria.

Nos Óscares, 1984, em que ganha com "Flashdance"

Se Fame a lançou, a consagração veio em 1983 com o filme Flashdance, de Adrian Lyne, para o qual Irene Caras interpretou Flashdance…What A Feelin’, que ela própria compôs com Giorgio Moroder e Keith Forsey, e que ganhou o Óscar de melhor canção nesse ano.