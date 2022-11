Livre e PAN aprovam quase 50 medidas juntos. Rui Tavares sai por cima

Sem surpresas e tal como no anterior processo orçamental, o Livre e o PAN saíram da fase de especialidade do Orçamento do Estado (OE) para 2023 com o maior número de propostas de alteração aprovadas (excluindo o PS), o que valeu ao Governo a abstenção dos dois deputados únicos na votação final global. Mas se para o Livre as conquistas foram maiores do que no OE de 2022, o PAN não consegui somar tantas vitórias como em Maio.