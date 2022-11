Qatar recebeu o Mundial mas à segunda jornada está quase eliminado

O duelo entre a equipa campeã de África com a campeã da Ásia era decisivo, já que ambas haviam perdido na primeira jornada do Mundial. No final, a clara diferença de qualidade entre os jogadores das duas equipas foi determinante para a vitória senegalesa por 3-1.

A superioridade da equipa africana cedo foi evidente, com esta a instalar-se desde cedo no meio-campo qatari e criando muito perigo a partir do virtuosismo de Ismaila Sar.

No entanto, o Qatar não era, de todo uma nulidade: Pedro Miguel foi o melhor dos defesas da sua equipa e o avançado Afif, quando tinha espaço, era um perigo à solta, como se viu quando se isolou na grande área e teve a hipótese de rematar, mas, no entender do árbitro, esperou pelo contacto de Sarr para simular uma grande penalidade, que não foi assinalada (34').

O Senegal controlava a bola, mas não tinha criatividade e os jogadores não faziam movimentos de rotura para abrir espaços numa defesa muito recuada.

O Qatar batia-se bem, mas a equipa cometia alguns erros técnicos e foi por isso que sofreu o primeiro golo, aos 41 minutos: Khouki não conseguiu fazer um corte simples e Boulaye Dia aproveitou para marcar à vontade.

Primeiro golo do Qatar

No início do segundo tempo, a equipa africana praticamente sentenciou a partida, com um cabeceamento indefensável de Famara Diédhiou.

Ainda houve um período de 10 minutos em que o Qatar esteve muito próximo do golo, com o guardião Mendy a ser fundamental para impedi-lo, mas não o fez aos 78 minutos, quando o recém-entrado Muntari fez o primeiro golo do Qatar num Mundial.

O golo acordou os senegaleses, que chegaram pouco depois ao 3-1 final, após uma boa jogada colectiva, finalizada por Bamba Dieng.

Frente ao Equador, o Senegal vai discutir a presença na próxima fase do Mundial. Já o Qatar (salvo uma improvável conjugação de resultados), já está eliminado, sendo a primeira vez que o anfitrião de um Mundial é eliminado após dois jogos.