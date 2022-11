25 de Novembro: 47 anos depois a data persiste simultaneamente fracturante e consensual

Para uns, foi uma contra-revolução que quis fechar as portas que Abril abriu. Para outros, o dia que livrou o país de uma nova ditadura e que abriu as portas da democracia. Há quem diga que as feridas estão saradas e quem considere que ainda é motivo de fracturas. Seja como for, as celebrações do 25 de Novembro de 1975 têm ficado para a direita e fora da esfera institucional. Mas há alguns socialistas, contudo, para os quais a data devia ser comemorada pelo PS e inclusive na Assembleia da República (AR).