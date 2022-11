Passeios em família, entre a Vila Natal Black Pig e Faraós Superstars

PASSEIOS

Vila Natal Black Pig

26 de Novembro a 22 de Janeiro

Na Herdade do Sobral, em Vila Nova de Santo André (Santiago do Cacém), os 15 hectares da Vila do Gin – o único parque temático do mundo dedicado a esta bebida – fornecem o cenário para mais uma edição da Vila Natal Black Pig.

Com iluminações da época, neve disparada por canhões e a “primeira pista de gelo no montado alentejano”, a magia da quadra vem servida também por um parque de actividades, um presépio com animais da quinta, safaris pela herdade, a Casa do Pai Natal, espectáculos, barraquinhas com sabores vários e, até, fogo-de-artifício.

As portas estão abertas todos os dias, das 10h às 20h. A entrada é livre, mas a participação nalgumas actividades é paga: parque de actividades e safari a 7€, pista de gelo entre 4€ (meia-hora) e 7€ (uma hora), e carta e foto com o Pai Natal a 5€.

EXPOSIÇÃO

Faraós Superstars

25 de Novembro a 6 de Março

O centenário da descoberta do túmulo de Tutankhamon e os 200 anos da decifração dos hieróglifos egípcios são as efemérides que dão o mote à nova exposição do Museu Calouste Gulbenkian de Lisboa.

Com cerca de 250 peças provenientes de várias colecções europeias – British Museum de Londres, Museu do Louvre de Paris, Mucem de Marselha e Museo Egizio de Turim são alguns exemplos –, alinha pinturas, documentos, iluminuras medievais e antiguidades egípcias, a par de obras contemporâneas representadas em vídeo, música ou publicidade. Um conjunto que, nota a folha de sala, se desenvolve “em torno da figura do faraó e do lugar que este tem ocupado no nosso imaginário colectivo ao longo de 5000 anos”.

A exposição é complementada com um programa de actividades que inclui workshops, oficinas de férias, visitas orientadas, cinema, cursos online e o jogo A Cartela do Faraó, entre outros. A curadoria é partilhada entre Frédéric Mougenot e João Carvalho Dias.

Pode ser visitada todos os dias (excepto terça), das 10h às 18h. O bilhete custa 5€.

MUSICAL

Shrek - O Musical

26 de Novembro a 30 de Dezembro

A Yellow Star Company estreia a versão portuguesa do musical da Broadway baseado no famoso filme de animação (por sua vez, uma adaptação do livro de William Steig) que apresentou a milhões de pessoas um ogre solitário, adorável de tão detestável. A viver num mundo de contos de fadas enviesados, Shrek dá por si a ter de resgatar uma princesa e a apaixonar-se.

Em cena no Parque Mayer, em Lisboa, sábados, domingos e feriados (1 e 8 de Dezembro), às 11h30 e 15h30; e, a partir de 19 de Dezembro, também nos dias úteis, às 15h30. Bilhetes entre 15€ e 20€.

Espelho, Espelho Meu - O Musical

26 de Novembro a 18 de Dezembro

Uma peça de teatro musical que se inspira no famoso conto dos irmãos Grimm sobre a Branca de Neve.

Com o carimbo da Vivonstage, está em cena no Teatro Sá da Bandeira do Porto, sábado (dia 26), às 16h, e domingo (27), às 11h30. Repete nos dias 4, 8, 11 e 18 de Dezembro, às 11h30 (excepto no feriado, às 16h). Bilhetes entre 10€ e 15€.

TEATRO

Lau Papalagui

26 e 27 de Novembro

O novo espectáculo da companhia Caótica pega no livro O Papalagui - Discursos de Tuiavii Chefe de Tribo de Tiavéa nos Mares do Sul para contar a história do “resort de luxo mais selvagem do mundo”, que irá ocupar as Ilhas Selvagens do arquipélago da Madeira.

Uma co-criação de António-Pedro, Caroline Bergeron e Gonçalo Alegria que se estreia no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com sessões sábado e domingo, às 15h30 (7€).

Foto O Feiticeiro de Oz no Gelo DR

O Feiticeiro de Oz no Gelo

26 de Novembro a 8 de Janeiro

As personagens peculiares do conto de L. Frank Baum são agora postas a deslizar no gelo, cortesia da AM Live.

A história vem com twists e centra-se numa menina que é levada por um tornado para um mundo mágico. Para regressar a casa, precisa da ajuda do Feiticeiro de Oz e de amigos como o Espantalho desmiolado, o Leão mansinho e o Homem-Lata sem coração mas “altamente romântico”.

Protagonizada por Miguel Cristovinho, Rita Redshoes e Filipa Saavedra, a peça ocupa a arena do MAR Shopping de Matosinhos às 11h, 15h e 18h (excepto a 5, 12, 24, 25 e 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, em que está encerrada). Os bilhetes custam entre 13€ e 19,50€. Mais informações no site oficial.

Lobo Mau

26 de Novembro

A Red Cloud - Teatro de Marionetas explora o mundo de significados contidos na linguagem visual, aqui numa dimensão entre o absurdo e o surreal.

Com a frase “O Homem é o lobo do Homem” a dar o tom ao espectáculo, são abordados temas como a “globalização esmagadora” e o “medo, desconfiança e superficialidade entre os indivíduos.” Sábado, às 17h, no Teatrão (Coimbra), com bilhetes a 10€.

MÚSICA

O Anel do Unicórnio - Uma Ópera em Miniatura

23 a 27 de Novembro

Pedro Patê vive dentro de uma ópera. Com uma orquestra a pautar cada gesto que faz, o rapaz tem um sonho: descobrir um truque mágico que silencie esta banda sonora com um simples estalar de dedos.

A história é contada pelo Teatro do Eléctrico numa ópera em miniatura (para maiores de seis anos), composta por Martim Sousa Tavares e encenada por Ricardo Neves-Neves.

Em cena no Centro Cultural da Malaposta (Odivelas), com sessões sábado, às 16h, e domingo, às 11h (de quarta a sexta, às 10h30, para escolas), e bilhetes a 6€ (criança) e 8€ (adulto).

Música de Hogwarts

27 de Novembro

Uma viagem ao mundo fantástico de Harry Potter através da música. Este universo não é evocado apenas pela banda sonora: há surpresas saídas de um Chapéu Seleccionador e momentos interactivos ao lado das personagens principais da história.

A magia destina-se a maiores de três anos e acontece domingo, às 19h, no Coliseu do Porto (bilhetes de 18€ a 20€).

CINECONCERTO

As Aventuras do Príncipe Achmed

26 de Novembro

Além de ser um marco da sétima arte (é considerada a primeira longa-metragem de animação), o filme da alemã Lotte Reiniger foi também pioneiro na História da marioneta. Recorre a silhuetas recortadas e manipuladas num jogo de luzes e sombras, dando outra dimensão à narrativa feita de batalhas, romances e magia.

Musicado ao vivo por Gonçalo Parreirão e Jorri, o cineconcerto vai à tela do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, sábado às 11h. A entrada custa 6€ (10€ o bilhete conjunto para criança e adulto).