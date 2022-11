Dora Simões: “Temos de nos voltar para dentro da região” dos Vinhos Verdes

O surto exportador do vinho Verde nas últimas décadas deu a volta aos vinhedos do Noroeste, deixando um rasto de consequências que obrigam a região a considerar novas prioridades. Para a nova presidente da Comissão Vinícola Regional, Dora Simões, o problema não é a padronização: é a necessidade de promover uma segmentação que acolha vinhos diferenciados no chapéu do vinho Verde. Nesse caminho, a região precisa de se “voltar para dentro”, apostando na investigação das suas castas e na modernização da sua produção. É por aí, e pela melhoria da “literacia comercial” das empresas, que o vinho Verde pode superar um dos seus maiores constrangimentos: os preços baixos