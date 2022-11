Paralisia cerebral: o golo de Jack Grealish fez brilhar uma causa em Doha

Avançado inglês cumpriu a promessa que havia feito ao pequeno Finlay, antes da partida para o Qatar. Relação do jogador do City com a doença começa em casa.

“O meu nome é Finlay e tenho 11 anos. Sou um grande fã do Manchester City e de Inglaterra. Tenho paralisia cerebral e vi que a tua irmã também tem paralisia cerebral. És um bom irmão mais velho? Eu amo a forma como te dás com ela, realmente entendes.” Foi este parágrafo em especial, extraído da carta que Finlay Fisher escreveu a Jack Grealish, que deixou o jogador inglês emocionado. De tal forma que, desde então, nasceu uma relação estreita entre ambos, ao ponto de o criativo do Manchester City lhe ter dedicado o golo que marcou ao Irão, na estreia no Qatar 2022.

Pode ter parecido estranho o movimento ondulante que Grealish utilizou para celebrar o golo que apontou aos 90’ e que fechou o triunfo de Inglaterra, por 6-2, no Estádio Internacional Khalifa. Mas promessa é promessa. Num encontro recente com Finlay, no início do mês, no centro de treinos do Manchester City, o pequeno adepto pediu-lhe que reproduzisse uma espécie de dança que rotulou como “the worm” (A minhoca), quando apontasse um golo. O jogador ainda hesitou, por breves instantes, mas acabou por aceder. E cumpriu.

When @JackGrealish scored his first World Cup goal, he stayed true to his promise.



Today, Jack made a call to Finlay to talk about that special celebration ?? pic.twitter.com/jtgdJ2fOoZ — England (@England) November 22, 2022

Jack Grealish tem sido um dos rostos mais mediáticos em Inglaterra no apoio à causa da paralisia cerebral, especialmente porque tem a sensibilidade de quem convive de perto com a doença. Com a irmã mais nova, Hollie, que sofre precisamente de paralisia cerebral, tem uma relação muito estreita, tendo festejado com ela, em pleno relvado, o último título do Manchester City.

De resto, o avançado da selecção inglesa também viveu uma tragédia familiar quando tinha quatro anos, altura em que perdeu o irmão mais novo, ainda com nove meses, com síndrome da morte súbita infantil. Desde então, tem homenageado todos os anos o pequeno Keelan, tendo-lhe, inclusive, dedicado o primeiro golo da carreira sénior, que aconteceu em 2013-14, ao serviço do Notts County.

"It is my dream to meet you in real life. Imagine meeting your idol."@ManCity mad Finlay wrote an emotional letter to his favourite player and hero, @JackGrealish. What followed was a moment he'll never forget. pic.twitter.com/qpdPnrMNLD — Premier League (@premierleague) November 9, 2022

A proximidade que agora mantém com Finlay também se explica à luz do passado, e a verdade é que, entre o encontro cara a cara, as promessas e uma camisola autografada, os dois continuam em contacto regularmente. O mais recente aconteceu mesmo depois do jogo com o Irão, conforme se pode ver no vídeo em anexo, em que Grealish, através de uma videochamada, pergunta ao jovem adepto se viu o jogo e se acreditava que ele ia mesmo fazer a celebração acordada.

“Pensava que te tinhas esquecido”, respondeu Finlay. “Não, estás sempre na minha cabeça”, respondeu o jogador, que confessou que, quando entrou em campo, já não acreditava muito que ainda iria a tempo de marcar. Ainda foi. E com o golo deu voz a uma causa que não conhece barreiras e que, para Finaly, seguramente valerá mais do que o troféu que será atribuído no dia 18 de Dezembro.