Faraós, Gulbenkian e Tutankhamon: o ano mágico de 1922 chegou ao museu de Lisboa

Foi no ano em que Howard Carter encontrou o túmulo do jovem faraó Tutankhamon que o coleccionador Calouste Gulbenkian conheceu o egiptólogo inglês. A correspondência entre os dois composta por 130 cartas e telegramas teve início a 16 de Junho de 1922. Faltavam cinco meses para o dia 26 de Novembro de 1922, quando Carter quebrou um canto da porta do túmulo no Vale dos Reis e vislumbrou na escuridão, com a ajuda de uma vela, um tesouro em ouro e pedras preciosas, uma descoberta que se tornaria lendária na história da arqueologia.