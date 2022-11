Seis apps que te podem ajudar a combater a inflação

SuperSave, Too Good To Go, ECOplay e Água Consciente são algumas das aplicações que te ajudam a poupar na alimentação, orçamento familiar e até nas facturas da água e energia.

Uma nova semana significa mais despesas com bens alimentares e de consumo. Neste momento, na grande maioria dos supermercados em Portugal, um pacote de arroz custa mais de um euro, os preços do pão e cereais também aumentaram, assim como a carne e o peixe. Nem as frutas e os legumes escapam à inflação. No caso dos combustíveis, o primeiro aumento remonta ao mês de Dezembro de 2021 e o preço tem subido praticamente todas as segundas-feiras. Além disso, o corte de abastecimento de gás russo à Europa tem feito aumentar os preços da energia.

Entre idas ao supermercado, abastecer os carros e pagar as contas ao final do mês, poupar é, por estes dias, a palavra de ordem – e por isso reunimos seis aplicações que te vão ajudar a gerir melhor o orçamento.

SuperSave

Comecemos pelas idas às compras: a SuperSave, uma aplicação criada por três jovens engenheiros portugueses, compara os preços dos produtos dos supermercados Continente (do grupo Sonae, dono do PÚBLICO), Pingo Doce, Auchan, Minipreço, Pingo Doce e Intermarché. Além disto, consegue acompanhar a variação dos preços e detectar promoções.

O objectivo “é mostrar os diferentes preços e quanto é que o cliente realmente está a pagar por quilograma, por litro, por unidade”, contou ao P3 o engenheiro informático João Veloso. A app está disponível para Android e IOS. Se te esqueceres de alguma coisa, podes sempre partilhar a tua lista de compras a partir de um link ou por email.

KuantoKusta

O KuantoKusta é outro comparador de preços, mas neste caso inclui vários tipos de produtos, desde electrodomésticos, tecnologia, equipamentos para automóvel e até produtos para animais de estimação.

A app, que chegou em 2012, inclui mais de 1150 lojas e permite ao utilizador comparar, clicar nos produtos e comprar. Está disponível para Android e IOS.

Too Good To Go

Para quem quiser refeições prontas (e com 75% de desconto), a Too Good To Go pode ser a solução. A aplicação foi criada para evitar o desperdício alimentar de estabelecimentos comerciais e já existe em 15 países.

Em Portugal, está disponível em Lisboa e no Porto. Para a utilizares, escolhe um estabelecimento aderente, compra a magic box na app, faz o pagamento e vai ao local buscar o teu pedido surpresa.

A Too Good To Go está disponível para IOS e Android. O objectivo é que a comida de qualidade não acabe no lixo. O facto de não saberes o que vais comer faz com que pagues “três vezes menos” do que o valor real da refeição no estabelecimento, explicou ao P3 Madalena Rugeroni. “Se a caixa tiver produtos que ao todo valem dez euros, só pagamos cerca de três euros”, acrescentou.

ECOplay

A ECOplay foi desenvolvida por investigadores do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (Inesc Tec), no Porto, para te ajudar a alterares os hábitos de consumo e, acima de tudo, poupares energia.

A aplicação está disponível para IOS. Os vídeos informativos sobre iluminação, aquecimento e electrodomésticos procuram contribuir para uma diferença na factura da electricidade e pegada ambiental. Outra das vantagens da ECOplay é prever as acções dos utilizadores e emitir uma mensagem para que desliguem determinado dispositivo sempre que não o estiverem a usar.

Água Consciente

Os preços da água também têm aumentado em todo o território continental — o Porto é, neste momento, o distrito onde as tarifas são mais caras. Para poupar na factura, além dos já conhecidos gestos de desligar a torneira sempre que não estiver a ser utilizada, existe a aplicação Água Consciente que te ajuda a cronometrar as tarefas diárias que envolvam a utilização da água e gera relatórios de consumo médio.

A aplicação está disponível para Android e tem quatro opções: escovar dentes, lavar louça, lavar roupa e tomar banho. Escolhes a tarefa que fores fazer e inicias a contagem até acabares para saberes quando tempo gastas e quanto é que isso se traduz em litros de água.

Boonzi

A Boonzi é uma aplicação que te ajuda a gerir o orçamento familiar através do registo dos valores de cada uma das tuas despesas. Depois de importares o teu extracto bancário para a app, consegues saber quanto gastaste em transportes, alimentação, compras de vestuário, energia, telecomunicações, entre outras coisas.

Está disponível para Android e IOS e também te ajuda a detectar onde podes poupar.