SuperSave, a app portuguesa que compara os preços para ajudar a contornar a inflação

A invasão da Ucrânia pela Rússia a 24 de Fevereiro fez com que a inflação aumentasse e o preço do custo de vida subisse. Pensando nisso, e para ajudar a poupar, bem como facilitar as idas ao supermercado, três jovens engenheiros desenvolveram um comparador de preços entre diferentes supermercados portugueses. “A SuperSave surgiu da nossa situação actual, da inflação que já vai nos 8%”, conta João Veloso, 24, um dos criadores, em conversa telefónica com o P3.

Foto

Os reflexos da crise não são apenas avaliados pelo aumento substancial dos preços, mas também por outras estratégias de reajuste. Nesse sentido, o engenheiro informático explica que “o que as empresas fazem é reduzir” a quantidade e regatear o preço “para tentar enganar os consumidores”. Ao entrar na aplicação, o utilizador consegue verificar possíveis promoções, acompanhar a variação dos preços, além de analisar o valor por unidade de medida.​ “É esse o intuito da nossa aplicação, mostrar os diferentes preços e quanto é que o cliente realmente está a pagar por quilograma, por litro, por unidade”, resume. A par de João, também Rita Rebelo e Martim Vieira (23 e 24 anos, respectivamente) são responsáveis pela SuperSave.

A app, gratuita, funciona “na mesma lógica do Google”. João Veloso esclarece que os dados das lojas indexadas são actualizados diariamente à meia-noite e, para já, é possível verificar o preço de “milhares de artigos nas cadeias Auchan, Minipreço, Continente (do grupo Sonae, dona do PÚBLICO), Pingo Doce e Intermarché”, com presença online.

A SuperSave permite, ainda, a partilha da lista de compras a partir de um link ou por e-mail. “Todos já estivemos numa situação em que vamos ao supermercado e perguntamos a mais um membro da família o que é preciso”, diz. Então, “o objectivo é [a possibilidade] de alguém fazer as compras por nós”. João Veloso avança que está previsto para a próxima versão da aplicação a ferramenta de “exportar o carrinho para cada diferente supermercado”. “Já que fiz uma lista de compras enorme, e estou a usar, por exemplo, Auchan, Continente e Pingo Doce”, basta redireccionar para os “respectivos sites e o utilizador só teria de efectuar a compra com dois ou três cliques”, diz.

A aplicação está disponível para download na App Store e Google Play, onde já foi descarregada mais de 5000 vezes. “O feedback está a ser bastante positivo”, revela o engenheiro: de entre os artigos mais pesquisados, a comida para gatos é recordista. Em seguida, estão no ranking itens como “papel higiénico, azeite, leite, manteiga”.

A equipa é também criadora da SaveCook, que permite aos utilizadores agendar e organizar refeições. “Era uma rede social em termos de planeamento”, mas “os utilizadores não queriam parar aqui. Queriam ver os preços, e é engraçado comparar”. “Talvez no futuro possamos integrar as duas”, diz.

Texto editado por Ana Maria Henriques