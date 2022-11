Túneis do Porto encerrados para manutenção

Os túneis das Antas, de Faria Guimarães e de Goelas de Pau vão estar fechados ao trânsito nos próximos dias, para “manutenção e assistência técnica” dos espaços.

As empreitadas decorrem de forma desfasada a partir desta quarta-feira e até dia 30, quarta-feira da próxima semana. O primeiro túnel a fechar é o de Goelas de Pau, em Campanhã, já às 20 horas desta quarta, dia 23, e até às 6 horas de quinta-feira, 24. Na quinta-feira às 22 horas encerra o túnel de Faria Guimarães, que assim permanece até às 6 horas do dia 25. O túnel das Antas recebe a intervenção mais demorada, de 28 a 30 de Novembro, entre as 22 e as 6 horas.

As obras ocorrem no âmbito de uma série de intervenções em pontes e viadutos da cidade e representam um investimento municipal de 1,2 milhões de euros, refere a autarquia num comunicado enviado às redacções.

A primeira intervenção aconteceu em Julho no túnel dos Almadas – mais conhecido como túnel de Ceuta –, também com cortes de circulação feitos sobretudo no período nocturno, de forma a minimizar impactos no trânsito.