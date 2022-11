Um Calvin e Hobbes de domingo é uma das mais valiosas tiras de BD de sempre

Além de uma das mais acarinhadas séries de BD do mundo, Calvin e Hobbes são agora também protagonistas de uma (de duas) das mais valiosas tiras de banda-desenhada de sempre. Um painel de domingo, mais longo, colorido à mão e assinado por Bill Watterson, foi vendido em leilão por 465,3 milhões de euros na semana passada, equiparando-a a outro desenho, de Flash Gordon, arrematado pelo mesmo valor em 2020.

Autografada por Bill Watterson, o reservado autor de Calvin e Hobbes e dedicada a “Lee”, o seu editor e mais tarde presidente da Universal Press Syndicate (UPS), a página mostra uma curta aventura da dupla em que sobem a uma colina e tentam, com a velocidade atingida pelo carrinho de rolamentos em que se enfiam, viajar no tempo e chegar ao futuro. “Como achas que será o futuro?”, pergunta Hobbes a um Calvin sorridente. “Quem sabe? Carros voadores e cidades construídas nas nuvens, talvez.” A viagem termina sem grandes mudanças, mas Calvin está contente — afinal, passaram dois minutos desde que encetaram a viagem e por isso, tecnicamente, estão no futuro.

“Hmmm… As coisas não melhoraram. Estou desiludido”, conclui Hobbes.

O painel está então endereçado a Lee Salem, o editor que deu a primeira oportunidade de trabalho a um jovem Bill Waterson e cuja UPS (uma empresa que distribuía conteúdos para imprensa em vários mercados) que espalhou pelos jornais do mundo as tiras diárias de Calvin e Hobbes — entre os quais, o PÚBLICO, que publicou as histórias introspectivas e sonhadoras da família de Calvin na sua última página durante anos; mais tarde, as tiras foram também publicadas no diário Correio da Manhã. As tiras e painéis foram compilados numa série de álbuns best-sellers em todo o mundo, editados em Portugal pela Gradiva.

Foto Calvin e Hobbes numa ilustração de Watterson, vendida por 116 mil euros, e que nunca foi publicada

O painel leiloado dia passado dia 17 data de 24 de Maio de 1987 e trata-se de uma história de domingo, por isso em formato quadrado e com mais espaço para desenvolver a curta intriga. O imaginativo miúdo e o seu amigo tigre participam numa aventura cujo valor aumenta por se tratar de uma história dos seus primeiros anos. Os restantes elementos que tornam a tira tão valiosa prendem-se com o ethos de Watterson: feroz defensor dos seus originais e das suas personagens, não quis comercializá-las mais do que a sua presença em livros e em mais de 2400 jornais em todo o mundo.

A raridade da ida ao mercado de um original, e ainda por cima colorido com aguarela pelo próprio Watterson, tornou esta peça muito cobiçada. Foi o segundo painel de domingo colorido à mão de Watterson que alguma vez foi a leilão (o primeiro foi à praça em Setembro) e fez parte da venda dos pertences de Lee Salem — que incluiu outra ilustração de Watterson, vendida por uns mais tímidos 116 mil euros, e que nunca foi publicada. É uma imagem de Calvin e Hobbes a lerem jornais, comentando a iliteracia dos adultos que assim não podem ler artigos tão importantes quanto “Mulher casa com clone alienígena de Elvis” ou “Fergie e [Lady] Di lutam no Bronx”.

O painel principal equiparou-se então à venda da primeira tira de sempre de Flash Gordon, em 2020, e faz agora parte da história.

“Todos aqui [na leiloeira Heritage Auctions], e todos os coleccionadores com quem falámos, sentimos que Calvin e Hobbes está no cume da História da arte das tiras [de BD] para jornais, por isso é muito gratificante ver os preços finais reflectir isso mesmo”, disse o vice-presidente da leiloeira, Todd Hignite, em comunicado após a venda. “Não só são obras extraordinárias como pertenceram ao homem que descobriu e acarinhou Watterson”, assinalou ainda. Outro elemento terá sido o facto de se tratar de um painel de domingo, cujo formato, dimensão e paginação nos jornais Bill Watterson contribuiu para mudar nos anos 1980.

O comunicado não resiste a uma piada para entendidos — “Como disse Hobbes, ‘Van Gogh podia ter vendido mais do que uma só pintura se tivesse posto tigres nos seus quadros’”.

Calvin e Hobbes nasceram em 1985 e foram publicados diariamente até 1995, sendo republicados e editados mundo fora nos anos seguintes. Bill Watterson, nascido em 5 de Julho de 1958, em Washington, e licenciou-se em Ciência Política. É um ilustrador multipremiado e um reconhecido fugitivo da fama. A sua decisão de pôr fim ao trabalho que define a sua carreira não foi tomada de ânimo leve, nem a de não a deixar comercializar-se e banalizar-se em merchandising.

“Se me tivesse deixado levar pela popularidade das tiras e me repetisse por mais cinco, dez ou 20 anos, as pessoas que estão agora tristes com Calvin and Hobbes se calhar desejavam a minha morte e amaldiçoavam os jornais por publicarem tiras aborrecidas e antigas como as minhas”, disse Watterson na sua primeira entrevista em mais de 20 anos, dada em 2010 ao Cleveland Plain Dealer, jornal da cidade onde viveria — até a sua morada, como a localização real da Springfield de Os Simpsons, foi durante anos um segredo bem guardado.

“Estou muito orgulhoso pelas tiras, extremamente agradecido pelo seu sucesso e genuinamente lisonjeado que as pessoas ainda as leiam, mas eu escrevi Calvin and Hobbes nos meus trinta [anos] e já estou a milhas disso”, dizia quando tinha 51 anos. Hoje, tem 64 anos e é um “cartunista reformado”.

À pergunta “como é que gostava que as pessoas recordassem aquela criança de seis anos e o seu tigre”, Bill Watterson respondeu: “Eu voto ‘Calvin and Hobbes, oitava maravilha do mundo'”. Em 2013, voltou a dar outra entrevista (escreveram-se livros sobre as tentativas de conseguir uma entrevista com o escorregadio autor), à revista Mental Floss. Ocupava-se com pintura, reflectia sobre a digitalização do mundo e a pulverização dos media e sobre a perda da centralidade dos livros de BD na cultura.