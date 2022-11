Pedidos de repatriamento para o Brasil sobem, consulado avisa que não pode pagar voos

Imigrantes brasileiros recém-chegados a Portugal, alguns com menos de um mês no país, têm pedido socorro a consulados e associações de solidariedade social para conseguir fazer o caminho de volta. Com a inflação no nível mais elevado em mais de 30 anos e uma subida recorde no preço dos imóveis, o custo de vida no país europeu consome rapidamente as economias dos novos moradores.