Viagem de Marcelo ao Qatar confirmada no Parlamento (mas com divisões no PS e PSD)

A deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa ao Qatar para assistir ao jogo de estreia da selecção portuguesa de futebol no Mundial 2022 foi aprovada esta terça-feira em plenário, mas não sem provocar divisões na bancada do PS e do PSD.

A polémica deslocação foi aprovada com os votos a favor do PS, PSD e PCP e os votos contra da IL, BE, PAN, Livre e dos deputados socialistas Isabel Moreira, Alexandra Leitão, Carla Miranda e Pedro Delgado Alves.

Do lado das abstenções foram registados os votos do Chega, mas também de três deputados do PSD (Hugo Carneiro, António Topa Gomes e Fátima Ramos) e outros três do PS (Maria João Castro, Miguel Rodrigues e Eduardo Alves).

A viagem já tinha sido aprovada na segunda-feira na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros (com os votos favoráveis do PSD, PS, PCP, a abstenção do Chega e sem os votos do PAN e Livre, que não têm assento nesta comissão). No entanto, a aprovação carecia de votação no plenário, que ficou agendada para esta manhã de terça-feira.

Numa declaração de voto, José Soeiro, do BE, defendeu que para os bloquistas “nenhuma autoridade nem nenhum órgão de soberania se devia fazer representar no Qatar”, uma vez que as suas deslocações ao local onde se realiza o Mundial 2022 legitimam o “regime que precisa deste campeonato para fazer a sua legitimação”. Para o BE, a não-deslocação dos órgãos de soberania portugueses seriam “um sinal mínimo e necessário de que os direitos humanos não são um pormenor nem devem ser postos entre parênteses durante o Mundial”.

Já para o Chega, que se absteve, os votos contra são “hipócritas” e de uma “demagogia barata”. O deputado Pedro Pinto justificou a abstenção do Chega com o “excesso” de viagens do Presidente da República e criticou as demais bancadas que “só descobriram hoje que os direitos humanos no Qatar não são cumpridos”, questionando onde estavam os votos contra quando o anterior Mundial se realizou na Rússia.

Rodrigo Saraiva, da IL, lembrou que a bancada “votou contra as viagens do Presidente da República a Angola por razões bastante parecidas” e afirmou que o Mundial está a ser usado “ferramenta geopolítica para validação internacional”. “O nosso Presidente não pode fazer esta validação e a comunidade internacional não pode fechar os olhos”, afirmou.

Brilhante Dias defende PS

O líder da bancada parlamentar do PS defendeu a posição do PS para lembrar a “credencial constitucional” que constitui este tipo de aprovações no Parlamento. “Esta norma que encontramos na Constituição recuam em 1922 que determinava que o rei não podia sair do território nacional”, recorda o parlamentar. “A linha clara divisória entre órgãos de soberania e aquela que é a vontade política do Presidente da República não se deve confundir com os termos com que interpretamos este artigo”, defendeu. Ora, uma vez que a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa “não coloca em causa o normal funcionamento das instituições”, Brilhante Dias pede que não se misture a tarefa do Parlamento com as opções de Belém.