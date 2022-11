Isabel Moreira: “Gostaria muito que ninguém que representa o Estado português” fosse ao Qatar

Deputada não acredita que a inclusão do bem-estar animal na Constituição torne inconstitucional as touradas. Para a socialista, face às leis em vigor, o espectáculo já é “incongruente”.

Isabel Moreira, deputada do PS, é uma das autoras do projecto de revisão constitucional do partido. Em entrevista ao programa Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, a socialista afirma que “gostaria muito que ninguém que representa o Estado português” fosse ao “Mundial da vergonha”.