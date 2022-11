Ide (Q)atar-vos!

O futebol há muito deixou de ser apenas um desporto e transformou-se numa poderosíssima indústria que move milhões, com clubes a serem comprados por “empresários” cujos proventos têm, pelo menos, origem duvidosa. No entanto, como a palavra de ordem é a do vil metal e campeia um capitalismo selvagem, de pouco importa de onde vem o dinheiro para pagar salários milionários, no que é um verdadeiro atentado à pobreza e que faz alguns pais rezarem a todos os santos para que os seus filhos sejam astros no desporto-rei. Se for menina, já não dá.