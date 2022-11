Grécia lança operação de resgate a barco com 500 migrantes a bordo

A Grécia lançou esta terça-feira uma grande operação de resgate na ilha de Creta, após um barco que poderá ter 500 migrantes a bordo ter emitido um sinal de socorro.

“Podemos ver o barco (...) há um grande número de pessoas a bordo”, disse um porta-voz da guarda costeira à agência de notícias France-Presse (AFP).

Os ventos fortes ao largo da costa Sul da ilha estão a dificultar a operação, disseram as autoridades. Dois cargueiros, uma fragata da Marinha, dois barcos de pesca italianos e um petroleiro encontram-se também envolvidos no resgate.

Não se sabe, para já, de onde zarpou o barco que transporta os migrantes, o destino pretendido ou as nacionalidades das pessoas a bordo. Todos os anos, dezenas de milhares de pessoas saem dos seus países no Médio Oriente, Ásia e África para fugir a conflitos armados, perseguições políticas, aos efeitos das alterações climáticas e à pobreza extrema. Para isso, arriscam atravessar o Mar Mediterrâneo, recorrendo a traficantes de seres humanos, acabando por nunca conseguir chegar a solo europeu.

O reforço das patrulhas no mar Egeu por parte da Grécia e da Frontex, a agência responsável pela vigilância e protecção de fronteiras da União Europeia, tem levado os migrantes a utilizar a rota ao sul de Creta, mais longa e perigosa. Só nos primeiros oito meses do ano, a guarda costeira grega diz ter resgatado cerca de 1500 pessoas, quando no mesmo período do ano passado foram menos de 600.

Quase duas mil pessoas morreram a tentar atravessar o Mediterrâneo desde o início do ano, segundo a Organização Mundial das Migrações.