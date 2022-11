Brasil: padre aparece morto depois de dizer que apoiava Lula

Um padre brasileiro foi encontrado morto no quintal da casa paroquial numa cidade do Paraná. Alguns amigos e paroquianos suspeitam que possa ter sido assassinado por ter manifestado apoio ao Presidente eleito, Lula da Silva.

O corpo de José Aparecido Bilha, conhecido como padre Cido, foi encontrado sem vida na segunda-feira na cidade de Guaíra, no estado do Paraná. O homem de 63 anos apresentava um golpe profundo no pescoço e ao lado do cadáver estava a faca que terá sido usada para matar, de acordo com a Polícia Militar, citada pela imprensa brasileira.

A polícia abriu uma investigação, mas está a trabalhar a partir da hipótese de se ter tratado de um suicídio.

Porém, alguns paroquianos dizem que o padre tinha recebido ameaças depois de ter declarado apoio ao candidato do Partido dos Trabalhadores, Lula da Silva, durante a campanha eleitoral.

O site Diário do Centro do Mundo cita um morador, num grupo de WhatsApp, que descreveu um ambiente violento na cidade de Guaíra, que diz ser “praticamente 95% bolsonarista”. “Vivemos reclusos, não postamos nada, não podemos ir na avenida comemorar a vitória do Presidente, eles [apoiantes de Jair Bolsonaro] ficaram nos seus camiões fazendo rondas armados para intimidar qualquer comemoração”, escreve o habitante, que considera que a tese de suicídio avançada pela polícia serve para “mascarar um homicídio”.

A diocese para a qual Bilha trabalhava lamentou a morte do sacerdote e disse estar a acompanhar as investigações policiais.

As eleições deste ano no Brasil ficaram marcadas por vários episódios de violência motivada por divergências políticas. Para além de alguns homicídios, foram registadas centenas de queixas por agressões e intimidação em contexto laboral.