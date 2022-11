De volta ao Sado num galeão de Alcácer do Sal, agora à luz do Natal

Dezembro é mês de passear no Pinto Luísa com vista para a cidade iluminada, em “viagens mágicas que aquecem a alma e o coração”.

O Pinto Luísa torna a fazer-se ao rio, naquela que já começa a ser uma tradição da época: navegar pelo Sado, a bordo do velho galeão, com uma bebida quente numa mão, um bolo ou biscoito na outra e a vista posta na iluminação natalícia que por estes dias enfeita Alcácer do Sal – sem esquecer a música que embala o barco.

Do miradouro flutuante avista-se não só esse postal brilhante estendido pelo casario, da marginal ao castelo, mas também as paisagens da lezíria, as pontes, as cores do sol-pôr e, com sorte, os golfinhos.

Promovidos pela autarquia, que garante que, “apesar do frio do Inverno, estas viagens mágicas aquecem a alma e o coração”, os passeios acontecem de 1 a 23 de Dezembro, ao final da tarde, e duram entre 45 minutos e uma hora. O embarque custa 5,60€, ficando em 2,30€ para crianças dos seis aos 12 anos.

Depois de escolherem a sessão (ver caixa), os marinheiros de água doce devem inscrever-se até à quarta-feira anterior, presencialmente no Posto de Turismo ou pelo e-mail turismoalcacer@m-alcacerdosal.pt. Recomenda-se celeridade, já que os passeios costumam esgotar rapidamente.

Datas e horários dos passeios no galeão Dia 1 de Dezembro (quinta-feira), às 17h

Dia 9 de Dezembro (sexta-feira), às 17h

Dia 10 de Dezembro (sábado), às 17h e 18h

Dia 11 de Dezembro (domingo), às 17h e 18h

Dia 12 de Dezembro (segunda-feira), às 17h, 18h e 19h

Dia 13 de Dezembro (terça-feira), às 17h, 18h e 19h

Dia 14 de Dezembro (quarta-feira), às 17h, 18h e 19h

Dia 15 de Dezembro (quinta-feira), às 17h, 18h, 19h e 20h

Dia 17 de Dezembro (sábado), às 18h e 19h

Dia 18 de Dezembro (domingo), às 19h30

Dia 23 de Dezembro, às 17h e 18h

Outrora destinado à pesca e ao transporte de mercadorias – em particular, o precioso sal que dá nome à terra –, o galeão viu a sua vocação reconvertida nos últimos anos. Depois de ter sido adquirido pela Câmara Municipal em 2003 e de ter sido restaurado, soltou pela primeira vez as amarras para uma viagem recreativa em Abril de 2018. Desde então que é veículo de experiências lúdicas para habitantes e visitantes, especialmente no Verão e na quadra natalícia.

Neste mês de Dezembro, além de se prestar a passeios, o Pinto Luísa transportará dois passageiros especiais no dia 1: São Nicolau e sua esposa desembarcam no Cais da Ribeira Velha às 9h, abrindo oficialmente a programação Nem ao Pai Natal Escapa o Comércio Local.

Foto O Pai Natal desembarca do galeão a 1 de Dezembro, abrindo alas ao programa de festas da quadra Câmara Municipal de Alcácer do Sal

No programa destas festas entra, por exemplo, o Mercadinho de Natal montado na Avenida dos Aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral, até dia 18, com o objectivo de “promover o artesanato, os artesãos e os produtores e produtos regionais” (aos fins-de-semana, feriados e “pontes”, das 10h às 18h).

Nas mesmas datas, no mesmo local, realiza-se a 25.ª Feira do Livro, com leituras encenadas, apresentações de livros e sessões de contos (de segunda a sexta, das 14h às 18h; aos fins-de-semana e feriados, das 10h às 18h).

Arruadas, concertos em igrejas, espectáculos para crianças, aulas e demonstrações desportivas, desfiles, carrosséis e insufláveis são outras notas da animação alinhada para toda a família. O programa pode ser consultado em detalhe aqui.