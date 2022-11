As reacções à derrota da Argentina falam de espancamento e fantasmas

A vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina gerou uma onda de reacções que vão do desalento ao pessimismo total.

À entrada para o Mundial 2022, a Argentina era apontada como uma das selecções favoritas a vencê-lo, mas uma derrota inesperada perante a Arábia Saudita por 1-2 no seu primeiro jogo na competição resfriou esses ânimos e criou várias reacções que vão desde a perda de esperança, ao hilariante.

Começando pelo ponto de vista argentino, na conta oficial do Twitter da selecção Argentina, Messi foi a principal voz do desagrado: “É um golpe muito duro para todos, não esperávamos começar desta maneira (...) Temos de preparar o que vem, temos de ganhar ou ganhar e só dependemos de nós”.

As reacções dos órgãos de comunicação argentinos foram menos optimistas; o jornal desportivo Olé afirmou que a derrota entrou para a história: “Um retrocesso inesperado, uma das piores derrotas em Mundiais, se não mesmo a pior”.

Já o jornal de Buenos Aires Clarín explicou a derrota com uma simples frase: “Argentina ficou enredada na teia da Arábia Saudita e sofreu um espancamento histórico no Qatar”. Por seu lado, o jornal La Nación só tinha uma explicação para a derrota: “Uma equipa inexplicável que se tornou um fantasma”.

Na Europa, as reacções de jornais de vários países são ainda mais pessimistas.

O espanhol El País apontou o facto da Argentina não ter sido a equipa que precisava: “todos por um e Messi por todos”. Já o jornal alemão Kicker expressou abertamente que o fim do sonho de Messi de ganhar um Mundial está próximo do fim: “Não vai ser o momento de glória da sua carreira”.

No que toca ao britânico Daily Mail, as expectativas para o que o astro argentino (e os seus colegas de selecção) ainda podem fazer no Mundial não são, de todo, das melhores: “[Messi] não pode mais carregar o seu país (...) isto parece ser o fim”.

Os inevitáveis “memes”

Como seria de esperar, depois de ser vítima de uma derrota destas, a Argentina foi também o alvo de várias piadas em forma de “memes”, que invadiram as redes sociais nas horas após o jogo.

Um dos principais visados foi a estrela maior da “albiceleste”, Lionel Messi, ele que, apesar de ter marcado o golo da sua equipa, perdeu a posse de bola 21 vezes, sendo que uma delas originou o primeiro golo dos sauditas.

Também foi notado o elevado número de foras-de-jogo tirados ao ataque argentino: oito, sete dos quais na primeira parte. Em comparação, nos quatro jogos que a selecção fizera no Mundial de 2018, tivera apenas seis foras-de-jogo.

O próximo jogo da Argentina será no sábado, dia 26 de Novembro, às 19h, frente ao México. A Arábia Saudita joga no mesmo dia, às 13h, com a Polónia.

Texto editado por Jorge Miguel Matias