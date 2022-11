México não ultrapassou o “muro” polaco

Os mexicanos foram melhores num jogo do Grupo C do Mundial 2022 que terminou empatado, mas a Polónia desperdiçou um penálti por Lewandowski.

A única selecção que procurou sempre jogar para vencer foi o México, mas, aos 55 minutos, a grande oportunidade do jogo foi da Polónia - Lewandowski falhou uma grande penalidade. Num Grupo C do Mundial 2022 que ficou com as contas baralhadas após a derrota da Argentina, mexicanos e polacos protagonizaram o segundo empate sem golos da prova, um desfecho que não premeia a maior ambição do México.

Qualquer apostador sensato colocaria todas as fichas na luta pela segunda vaga disponível para os oitavos-de-final do Mundial 2022 no Grupo C numa luta entre o México e a Polónia. Por esse motivo, a notícia de que afinal havia um quarto candidato (Arábia Saudita) ao apuramento não deve ter sido recebido com um sorriso por mexicanos e polacos.

Com a derrota da Argentina a baralhar as contas do grupo, o segundo jogo no grupo ganhou uma importância redobrada. E, dentro do campo, foram os polacos que mais receio mostraram em correrem riscos.

Com um 4x5x1 conservador e Lewandowski quase sempre abandonado à sua sorte no ataque, a Polónia, que deveria ter sido comandada por Paulo Sousa no Qatar - a aposta falhada no Flamengo afastou o técnico português do Mundial -, mostrou durante os primeiros 45 minutos uma postura demasiado passiva, entregando ao México a responsabilidade de atacar.

O resultado foi uma equipa mexicana com mais bola e o exclusivo das oportunidades, mas sem quaisquer resultados práticos: ao intervalo, o 6-1 em remates para a selecção da América do Norte não desfez o nulo.

Para a segunda parte, os polacos trocaram o jovem Zalewski, jogador da AS Roma de Mourinho, por mais um jogador de características defensivas (Bielik) e, sem surpresa, o jogo continuou a ter mais México.

No entanto, aos 55’, uma luta dentro da área entre Lewandowski e Moreno terminou com penálti favorável para a Polónia. A ameaça de uma vantagem polaca injusta parecia inevitável, mas, num evento onde está habituado a ser protagonista, Guillermo Ochoa voltou a brilhar: com uma boa defesa, o guarda-redes mexicano ganhou o duelo com Lewandowski.

A partir daí, mesmo sem mudar a tendência inicial – mais México do que Polónia -, ficou claro que o susto motivou mais prudência pelos mexicanos e, com isso, a partida perdeu qualidade e, com o desgaste a ser claro das duas partes, o segundo “zero” no Mundial 2022 tornou-se uma inevitabilidade.