A missão da NASA à Lua partiu há seis dias. Veja as imagens do espaço

Lançada no espaço pelo foguetão Space Launch System (SLS) a 16 de Novembro, a cápsula Órion viaja em direcção à orbita da Lua. É uma missão não tripulada, mas o programa Ártemis, da agência espacial norte-americana NASA, ambiciona pôr astronautas na Lua. Para já, há que nos maravilharmos com as imagens que a Órion já tirou no espaço durante estes seis dias de viagem.

Temos uma imagem em que a Órion, uma Terra pequenina (no meio) e a Lua surgem juntas. Noutro caso, vemos apenas a Órion com um dos seus painéis solares. Noutra ainda, a cápsula depois da abertura dos painéis solares. Há ainda, sozinha, sem mais nada que nos desvie o olhar, a Lua e as suas cicatrizes resultantes do bombardeamento de tantos meteoritos ao longo da história do nosso sistema solar.

Foto A cápsula Órion e a Terra NASA

A 20 de Novembro, a Órion passou a estar debaixo da influência gravitacional da Lua, mais do que da da Terra. No dia seguinte, 21 de Novembro, sobrevoou a Lua a pouco mais de cem quilómetros da superfície, o ponto mais próximo durante esta missão não tripulada da Ártemis 1.

Foto A Lua captada pelas câmaras da cápsula Órion NASA

Para a próxima sexta-feira, 25 de Novembro, está previsto que entre em órbita retrógrada da Lua – ou seja, orbitará o nosso satélite natural em sentido oposto à que a que este viaja em redor da Terra.

A cápsula regressará à Terra, num mergulho no oceano, a 11 de Dezembro. Até lá, a festa espacial promete continuar.