NãoEstãoSozinhas: Greve Climática lança onda de apoio (e um protesto) por activistas em tribunal

O movimento quer mostrar que não são apenas quatro os activistas pelo clima. Partilhar vídeos e fotografias ou participar no protesto no Campus de Justiça no dia 29 de Novembro são formas de apoiar.

No dia 11 de Novembro, a polícia deteve quatro estudantes durante as ocupações pelo clima na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL). O julgamento está marcado para o dia 29 de Novembro, às 14h30, no edifício F do Campus de Justiça, em Lisboa. Em resposta, a Greve Climática Estudantil criou uma página de apoio para testemunhos de quem passou pelo protesto ou está solidário com os jovens. A par disto, está a convocar uma manifestação para o exterior do complexo no dia do julgamento.

Matilde Alvim, estudante e activista pela justiça climática no movimento, explica ao P3 que a iniciativa pretende mostrar que “lutar pelo clima não é um crime e que as acusações são injustas”. Além disso, acrescenta, não são apenas estas quatro pessoas que lutam pela causa. “É um movimento de centenas, milhares de pessoas que as estão a apoiar”, sinaliza.

O apoio pode ser feito de duas formas: presencial, às 14h, no exterior do edifício F do Campus de Justiça, no dia 29 de Novembro; ou através das redes sociais com mensagens escritas, áudio, vídeo, desenhos ou fotografias onde esteja presente a frase “Não estão sozinhas”.

“O objectivo é que a as pessoas enviem para testemunhos@naoestaozinhas.pt ou publiquem nas redes socais com #NãoEstãoSozinhas uma mensagem de apoio”, explica. As mensagens vão ser partilhadas no site até à data do julgamento.

Matilde espera reunir o maior número de pessoas, entre estudantes, professores, “artistas que assinaram a carta de apoio às ocupações” e todos os que se queiram juntar ao protesto. Quanto à detenção e à entrada da polícia de choque na faculdade, foi uma acção “absolutamente sem precedentes e totalmente salazarista”, conclui.

Os quatro jovens estão acusados dos crimes de “não dispersão em reunião pública e introdução em local vedado ao público”, explicou o advogado de defesa André Ferreira à saída do tribunal no dia 14 de Novembro.