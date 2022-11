Segurança Social confirma que foi alvo de ciberataque

O sistema informático da Segurança Social foi alvo de um ciberataque e, até ao momento, ainda não há dados que permitam concluir se houve acesso indevido a dados dos cidadãos ou das empresas. A informação começou por ser comunicada aos funcionários da Segurança Social e foi confirmada nesta segunda-feira pelo Instituto de Informática, que garante que o processo está a ser acompanhado pelas autoridades.

“A Segurança Social foi alvo de um ciberataque que resultou numa intrusão intencional e maliciosa na sua rede informática. Da investigação forense do incidente de segurança, não foi apurado, até ao momento, qualquer facto que permita concluir ter havido acesso indevido a dados de cidadãos ou de empresas”, adianta um comunicado hoje divulgado.

A data da “intrusão” na rede informática não foi revelada, mas o Instituto de Informática assegura que “foram de imediato desencadeadas as diligências necessárias, em estreita colaboração com o Centro Nacional de Cibersegurança, a Polícia Judiciária e especialistas em cibersegurança, no sentido de garantir a segurança dos sistemas e respectivos dados”.

O instituto promete ainda actualizar a evolução da situação “sempre que as circunstâncias assim o exijam”.