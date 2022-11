Olá, bom dia!

Às vezes tenho saudades do bairro onde cresci. E nos dias em que vou trabalhar a Lisboa sinto saudades não só do bairro, mas das ruas desta cidade do tamanho de uma ervilha nos afectos.

Numa época em que celebramos as mais estranhas efemérides (só assim por curiosidade, sabiam que o dia 9 de Fevereiro é o Dia do Orgulho Zombie e que o 9 de Março é o Dia Mundial da Tortilha de Batata?), confesso que tenho um especial apego pela que celebraremos amanhã e que é, nada mais, nada menos, do que o Dia Mundial do Olá.