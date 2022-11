Bernardo Silva centra-se na selecção e demarca-se da “novela” Ronaldo

Médio do Manchester City mostrou-se surpreendido pela obsessão em torno do “capitão” quando há um Mundial para disputar.

O médio Bernardo Silva disse este sábado não entender como se fala tanto sobre a situação de Cristiano Ronaldo no Manchester United, quando a selecção portuguesa tem um Campeonato do Mundo para disputar dentro de dias.

“Só se fala sobre isso nas conferências de imprensa, quando Portugal tem um Mundial para disputar. Não entendo as vossas questões”, afirmou o internacional luso no final da primeira conferência de imprensa realizada no Qatar, após ter sido questionado sobre o capitão da selecção, sobretudo pela imprensa estrangeira.

Até então, numa sala de imprensa do centro de treinos do Al-Shahaniya completamente lotada de jornalistas, Bernardo Silva já tinha dito que “as notícias de Inglaterra não têm nada a ver com a selecção” nem com ele, mas sim com Cristiano Ronaldo.

“Não sou jogador do Manchester United e, mesmo que fosse, não responderia. Estamos focados na selecção e não no clube do Cristiano. Vejo-o motivado, focado na nossa selecção e é mais um para ajudar”, disse Bernardo Silva, médio do Manchester City e rival do United.

Cristiano Ronaldo entrou esta semana em conflito com o Manchester United, depois de ser divulgada uma entrevista em que o avançado luso criticou o clube inglês e o treinador Erik ten Hag.

Bernardo Silva considerou ainda que “algumas situações da organização não foram as melhores” no Mundial 2022, alvo de críticas relativas aos direitos dos trabalhadores migrantes, à comunidade LGBTQI+ e ao impacto ambiental.

“Todos acreditamos nos direitos humanos, dos trabalhadores e na igualdade. Acabamos por estar aqui a representar o nosso país da melhor forma, sabendo que algumas situações da organização não foram as melhores”, comentou o médio.

“Estamos concentrados para representar Portugal da melhor forma e ao mais alto nível. As sensações são boas. Tivemos uma recepção fantástica e condições muito boas. Chegámos com muita ambição, confiantes, sabendo que vimos para uma competição especial, curta e imprevisível, em que estão grandes selecções”, sublinhou.

“Temos algum peso, é uma geração de ouro. Os portugueses esperam muito de nós e vamos dar o nosso melhor. Viemos para ganhar, sabendo que é difícil”, salientou o jogador, que soma 73 internacionalizações e oito golos por Portugal.

Bernardo Silva assegurou que a vitória no particular com a Nigéria (4-0) reforçou a confiança, já que “é sempre melhor chegar a um Mundial com uma vitória. É importante ganhar rotinas para chegar a este Mundial da melhor forma”, antecipou.

Bernardo faz parte de uma “geração muito forte, com jogadores diferentes, que jogam nos melhores clubes e nas melhores ligas e que sabem corresponder”, com ou sem Cristiano Ronaldo em campo.

“Ele faz parte, mas também sabemos corresponder quando ele não está. Estamos prontos, somos 26, não importa se está um ou outro, vamos dar sempre o melhor pelo nosso país”, exprimiu.

Por outro lado, o internacional luso assegurou que se sente “muito melhor fisicamente”, uma vez que a competição será disputada, pela primeira vez, a meio da temporada europeia.

“Acho que é positivo, por ser completamente diferente, por ser a meio de uma época. Pessoalmente, sinto-me muito melhor fisicamente do que no final de uma temporada, em que já chego estafado, vindo de 60 jogos”, disse.

Disponível para ajudar a equipa “seja em que posição for”, Bernardo Silva disse que os treinadores “sabem perfeitamente” qual a posição em que se sente melhor.

“Sinto-me melhor no meio. Tendo feito toda a formação no meio, é normal que a posição central seja mais natural para mim”, referiu.

A selecção realizou, entretanto, o primeiro treino no Qatar, prosseguindo a preparação para a estreia no grupo H, dia 24 de Novembro, diante do Gana, no Estádio 974, em Doha.

Seguir-se-ão os duelos com o Uruguai, a 28 de Novembro, no Estádio de Lusail, e com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a 2 de Dezembro, no Estádio Education City.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca este domingo com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de Dezembro.