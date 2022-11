Claustro do Mosteiro de Alcobaça acolhe novo hotel de cinco estrelas

O Montebelo Mosteiro de Alcobaça Historic Hotel, com projecto do arquitecto Eduardo Souto Moura, é inaugurado este sábado.

O Claustro do Rachadouro, datado do século XII e parte integrante do Mosteiro de Alcobaça, classificado como Património Mundial da UNESCO, reabre este sábado, na mesma altura que o monumento recebe a mostra de doçaria conventual, como hotel de cinco estrelas da chancela Montebelo, do grupo Visabeira.

A inauguração tem início às 18h e tem o seu quê de solene, incluindo a presença de Marcelo Rebelo de Sousa e de Filipe Nyusi, presidentes da República de Portugal e de Moçambique, que presidem à cerimónia. O Governo faz-se representar a alto nível por António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar, e na lista de personalidades consta ainda o bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo de Aguiar, que “procederá à bênção do edifício”, entre outras entidades oficiais de ambos os países.

Com 91 quartos (entre singles, duplos, familiares, suítes e uma master suíte), o Montebelo Mosteiro de Alcobaça Historic Hotel resulta de um projecto de reabilitação e conversão a unidade de alojamento assinado por Eduardo Souto Moura, distinguido em 2011 com o prémio Pritzker, tido como o “prémio Nobel” da arquitectura.

Foto Montebelo Mosteiro de Alcobaça dr

“Inspirado no minimalismo e desapego da vida conventual”, o projecto eliminou as “inúmeras intervenções mais recentes” realizadas no claustro e procurou recuperar “o espírito que marcou o imóvel ao longo dos séculos”, destaca o comunicado de imprensa.

Assumindo não só o projecto de arquitectura, como a decoração e o design do mobiliário, “especialmente desenvolvido para o hotel”, o projecto de Souto Moura pretende devolver o protagonismo a “materiais nobres” como a pedra, a madeira, as peles, o aço, o betão e o vidro, numa “união com as seculares raízes do edifício e o irrepreensível respeito pelas preexistências e pela história do mosteiro”.

Foto Montebelo Mosteiro de Alcobaça dr

Foto Montebelo Mosteiro de Alcobaça dr

Erguido a partir de 1178 pelos monges da Ordem de Cister, e consagrado já em meados do século XIII, o Mosteiro de Alcobaça está classificado como Monumento Nacional desde 1910 e é Património Mundial da UNESCO desde 1989.

O projecto do grupo Visabeira resulta de um investimento de 24,5 milhões de euros e, assume-se em nota de imprensa, constituiu um “enorme desafio”, não só pelas “condições de degradação em que se encontrava aquela ala do monumento”, como pela necessidade de adaptar o edifício “ao conforto e segurança que contemplam a experiência hoteleira contemporânea”, “sem perder o espírito do edificado”.

Foto Montebelo Mosteiro de Alcobaça dr

Com inauguração marcada para este sábado, 19 de Novembro, passa a ser o sétimo hotel da chancela Montebelo em Portugal, que detém ainda seis hotéis e resorts em Moçambique. Em Janeiro de 2023, a marca volta a crescer em território nacional com uma oitava unidade hoteleira no Chiado, em Lisboa.

Segundo o comunicado, o Montebelo Alcobaça Historic Hotel dispõe ainda de “espaços únicos para congressos, banquetes e reuniões”, os quais estão já a receber “inúmeras solicitações de reservas”.