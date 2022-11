Edu Lobo e Mônica Salmaso: “Uma soma diferente, com estreia em Portugal”

Ele nasceu em Janeiro, ela em Fevereiro, ele no Rio, ela em São Paulo, ele em 1943, ela em 1971, mas quis o destino que um dia se cruzassem em palco. E a experiência foi tão gratificante que já a repetiram várias vezes ao longo dos anos. Edu Lobo, cantor, compositor, arranjador, multi-instrumentista, uma das figuras de maior destaque na música popular brasileira, e Mônica Salmaso, cantora versátil cuja voz tem sido admirada e celebrada aonde quer que cante, apresentam agora ao vivo em Portugal o seu trabalho em duo, pela primeira vez. E com um alinhamento que, apesar de já terem partilhado vários palcos, é também ele novidade. “Com esta estrutura, é uma estreia em Portugal”, diz Mônica ao PÚBLICO. O primeiro espectáculo é este sábado, no Theatro Circo, em Braga (21h30), seguindo-se o Auditório de Espinho (dia 20, 21h30), a Casa da Música, no Porto (21, às 21h) e o CCB, Lisboa (22, às 21h). Estes concertos realizam-se no âmbito do Misty Fest 2022, um festival organizado pela Uguru.