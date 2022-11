Esta juventude ruidosa

Tenho bastantes reservas em relação ao modo como se manifestam os estudantes, ditos “activistas climáticos”, não por causa das suas acções “radicais”, como lhes chamam, mas porque não acredito nos seus efeitos, não acho que tenham ainda encontrado a linguagem conveniente, e acredito que já se tornou irreversível a emergência de outro tipo de radicalidade e outra linguagem, que as condições obrigarão a ser muito mais radicais. E tenho uma antipatia imoderada pelo geral clamor que se levanta contra estes estudantes, pelo simples facto de eles não ficarem calados, de se manifestarem publicamente com uma certa exuberância, de darem sinais de vida no espaço público que — presume-se e aceita-se como lei — é um clube de cavalheiros de uma certa idade, bem-educados e que, quanto a “fedelhos”, os únicos suportáveis são os lá de casa. Não é uma especificidade portuguesa, é assim em todo o lado. Há pouco dias, o jornal francês Libération passava em revista a imprensa francesa e fazia uma lista dos epítetos, de “energúmenos” a “palhaços”, com que foram brindados os jovens estudantes que se manifestaram para exigir dos governos medidas que diminuam os factores que provocam o aquecimento global.