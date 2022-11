Bloco pede audição urgente do MAI e PCP considera “gravíssimo” casos na GNR e PSP

O Bloco de Esquerda (BE) entregou esta quinta-feira na Assembleia da República um requerimento de audição urgente do ministro da Administração Interna (MAI) sobre as “denúncias de actos ilícitos” praticados por agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) e militares da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O requerimento surge na sequência da investigação de um consórcio de jornalistas, publicada esta quarta-feira por vários jornais como o PÚBLICO, que mostra que quase 600 membros das forças de segurança utilizam as redes sociais para divulgar conteúdos e mensagens discriminatórios que incitam ao ódio e à violência.

Para o partido, as mais de três mil publicações levantadas pela investigação “configuram mesmo a prática de crimes como discriminação e incitamento ao ódio e à violência, ameaça, incitamento à desobediência colectiva, coacção contra órgãos institucionais, difamação, discriminação racial e religiosa” e “incitamento à alteração violenta do Estado de direito”.

“A confirmarem-se, por incitarem ao ódio e apresentarem uma ameaça explícita à segurança de terceiros, os comportamentos de membros das forças de segurança relatados assumem uma enorme gravidade e constituem uma grosseira e flagrante violação da lei, da Constituição e uma afronta ao Estado de direito”, lê-se no documento.

No requerimento subscrito pelo líder da bancada parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares, acrescenta-se ainda que “qualquer comportamento ilícito por parte de membros das forças de segurança é absolutamente intolerável”, uma vez que coloca “em causa a confiança e a credibilidade de uma instituição basilar do Estado que, nos termos da lei, detém o monopólio do uso da força”.

Já em declarações aos jornalistas no Parlamento, reproduzidas pela RTP 3, a deputada Mariana Mortágua declarou que estes crimes “devem ser combatidos e que não podem ser tolerados”, sublinhando que representam um “problema grave e estrutural de infiltração da extrema-direita, do seu discurso de ódio e de violência, nas forças de segurança em Portugal”.

Questionada pelos jornalistas a respeito das afirmações do líder do Chega, André Ventura, que momentos antes afirmou que estes casos não mancham a imagem das forças de segurança, Mortágua disse que esta é “uma posição da maior hipocrisia”, uma vez que o deputado fazia parte da direcção do PSD quando o Governo PSD/CDS “cortou nos direitos e salários de todas as forças de segurança”.

“O racismo e a violência não são formas de reivindicação política, são crimes e têm de ser combatidos como crimes para bem da credibilidade e da dignidade das próprias forças de segurança”, acrescentou, alertando que a maioria dos membros das forças de segurança não é racista e não comete crimes.

PCP diz que “ódio racista e xenófobo” é “gravíssimo"

Num comunicado enviado às redacções esta quinta-feira, também o PCP se pronunciou sobre estes casos que, defende, “expressam ódio racista e xenófobo” e “até ameaças sobre instituições e pessoas em concreto”, considerando “gravíssimo” o envolvimento de membros das forças de segurança “em práticas violadoras dos valores e princípios constitucionais”.

Mas garante que “não confunde todos os polícias com esses que mancham a farda que envergam” e avisa que existem profissionais da PSP e da GNR que, “não se revendo em tais concepções, colaboraram nessa investigação”.

Em relação à abertura de um inquérito por parte da Inspecção-Geral da Administração Interna, os comunistas afirmam que “outra coisa não se esperaria”, depois de assinalarem que “uma investigação jornalística fez aquilo que as instituições respectivas não fizeram”.

“A questão é o seu resultado e é fundamental que seja célere”, defendem, na mesma nota em que apelam a que “sejam adoptadas medidas no plano da selecção, formação e enquadramento operacional” para prevenir estas “concepções dentro de instituições que têm por missão a defesa da legalidade democrática em respeito pelos valores e princípios constitucionais”.