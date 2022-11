O caso da salamandra apagada

Em 2020, a biomassa forneceu mais de um quinto da energia consumida nas casas portuguesas e o equivalente a 70% do consumo dedicado a aquecimento do ambiente doméstico. Predomina a lenha, mas uma em cada dez casas aquecidas recorre a pellets. A utilização de salamandras massificou-se, estimulada pela subsidiação pública da produção e consumo de pellets. Segundo o Inquérito ao Consumo de Energia do Setor Doméstico (INE/DGEG 2020), 115 mil agregados gastaram, em média, 280 euros em pellets. No entanto, a atual crise energética deixou estas pessoas em muito maus lençóis, com o preço a disparar de três para dez euros por cada 15 quilos. O consumo médio custará este ano mais 600 euros.