Xi repreende Trudeau por divulgar conteúdo de uma reunião entre ambos

Um vídeo divulgado por vários sites de informação mostra o Presidente chinês, Xi Jinping, a repreender o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, durante uma conversa informal à margem da cimeira do G20, em Bali, na Indonésia. Em causa está a divulgação de detalhes acerca de um encontro anterior entre os dois líderes que não agradou Xi.

No vídeo vê-se Xi a chamar a atenção de Trudeau, que escuta a tradução simultânea. “Tudo o que estivemos a discutir foi revelado pelos jornais, e isso não é apropriado. Não é desta forma que uma conversa deve ser mantida”, afirmou o Presidente chinês, visivelmente irritado com o tema.

Trudeau aparenta alguma surpresa com a repreensão, sorri e responde de forma diplomática: “No Canadá, acreditamos num diálogo livre e aberto, e é isso que vamos continuar a ter. Vamos continuar a procurar trabalhar construtivamente em conjunto, mas haverá coisas com as quais vamos discordar.”

Xi faz alguns gestos com as mãos e diz “vamos criar as condições primeiro”, antes de cumprimentar Trudeau. Em seguida ambos seguem em direcções contrárias.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês negou que Xi tenha repreendido ou criticado Trudeau, descrevendo o diálogo como “muito normal”. “Não creio que possa ser interpretado como o Presidente Xi a criticar ou a acusar alguém”, disse a porta-voz do ministério, Mao Ning, citada pela Reuters.

Em causa parece estar uma reunião que Xi e Trudeau mantiveram nos primeiros dias da cimeira do G20, após a qual fontes governamentais canadianas disseram que o primeiro-ministro levantou “preocupações sérias” com o que descreveu como “actividades de interferência” do regime chinês no país norte-americano.

A conversa tensa entre Xi e Trudeau expõe a degradação crescente das relações entre os dois países. O Canadá tem acusado a China de tentar prejudicar o seu sistema político. Os serviços secretos acreditam que o regime de Pequim tentou interferir nas eleições federais de 2019 através do financiamento de uma rede clandestina de candidatos pró-China.

Em 2018, as autoridades canadianas detiveram uma dirigente de topo da gigante tecnológica chinesa Huawei, que era procurada pelos EUA por fraude. Em resposta, a China prendeu dois cidadãos canadianos sob acusação de espionagem. Os três acabaram por ser libertados posteriormente.

No início da semana, a polícia canadiana deteve um funcionário de uma empresa hidroeléctrica sob suspeita de ser um espião ao serviço do regime chinês.