Falta de acesso à habitação é maior no norte da Área Metropolitana de Lisboa

A falta de acesso à habitação na Área Metropolitana de Lisboa “é mais premente” na zona norte, mas o aumento dos preços está a expandir-se a todos os municípios e a acentuar-se nos limítrofes, revela um estudo.

Segundo o “Diagnóstico das Condições Habitacionais Indignas na Área Metropolitana de Lisboa”, feito por uma equipa na Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa e apresentado há dias, é na zona norte da Área Metropolitana de Lisboa (AML) que “os preços são mais elevados” e, dentro dela, três municípios (Lisboa, Cascais e Oeiras) apresentam uma “inacessibilidade habitacional” para uma “larguíssima maioria dos agregados” (70%), sendo que os restantes estão “em forte risco” de caminhar para aí.

“Nestes municípios, nem no escalão de rendimentos mais elevado (>32.500Euro/ano) os agregados têm possibilidade de encontrar uma habitação adequada disponível sem despender mais de 40% do seu rendimento”, alertam os autores.

Por outro lado, “os municípios de Vila Franca de Xira, Alcochete, Barreiro, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal são os que apresentam uma menor percentagem de agregados em situação de inacessibilidade habitacional, muito embora estes representem, em todos os casos, mais de 40% dos agregados com residência fiscal nesses municípios”.

O estudo revela ainda que há um “alastrar do aumento dos preços dos municípios centrais da AML para os mais afastados da capital, tanto ao nível da venda como do arrendamento” e que os maiores aumentos se registam em municípios limítrofes da Área Metropolitana.

“O que indica que a dinâmica de subida extraordinária dos preços da habitação, que teve início em Lisboa, já se expandiu para abranger a totalidade do território metropolitano, estando actualmente mais acentuada, em particular no caso da venda, nos municípios menos acessíveis face à capital”, lê-se no documento.

Em jeito de conclusão, os autores do estudo afirmam que “continua a verificar-se uma subida significativa de preços em toda a Área Metropolitana”.

A Lusa já havia noticiado na terça-feira parte dos dados revelados no diagnóstico, que concluiu que 50.417 famílias da AML vivem em condições habitacionais indignas, que 45% delas vivem nos municípios de Lisboa, Amadora e Oeiras e que “o eixo Cascais-Loures concentra quase três quartos do total das condições habitacionais indignas”.

Desses 50 mil agregados, mais de metade vivem em situação de insegurança e insalubridade e cerca de 20% em condições de precariedade. Lisboa e Sintra destacam-se no número de habitações degradadas.

O estudo estima ainda que quase dois terços das famílias (62%) não tenham acesso à habitação nas actuais condições de mercado - ou seja, não encontrarão habitação adequada sem despender mais de 40% do seu rendimento. E, destacam os investigadores, o terço em falta está em risco de deixar de ter acesso.

Segundo o estudo, o primeiro levantamento das condições habitacionais indignas realizado à escala metropolitana, cerca de um quinto das famílias têm um encargo superior a 400 euros com renda de casa (sem outras despesas) ou prestação (excluindo seguros, condomínios, etc.), o que representa o dobro da média nacional.

Entre os outros dados revelados está a indicação de que a AML é “a região do país em que a relação entre o número de alojamentos por agregado é menor”.

Se no seu território está cerca de um quarto do total de alojamentos existentes em Portugal, também é nele que se concentram quase 30% dos agregados.

Isto quando “continuam a existir cerca de 160 mil alojamentos vagos” na AML, com o município de Lisboa a liderar o número destas habitações.

Nos últimos três anos - constata a equipa -, o valor mediano das vendas por metro quadrado de habitação na AML aumentou 38,4%, “um aumento superior ao verificado no país (36,5%)"; simultaneamente, nos últimos quatro anos e meio, o valor mediano das rendas por metro quadrado de habitação na AML aumentou 53%, “uma subida muito mais elevada do que o já de si forte aumento verificado no país (42%)”.

