PCP evoca Saramago: “Homem comprometido com os explorados”

O Partido Comunista Português (PCP) orgulha-se de ter contado com José Saramago nas suas fileiras. Hoje, dia em que se celebraria o seu centenário, numa carta enviada às redacções, o partido evoca-o como “um dos maiores escritores de língua portuguesa, um dos mais destacados intelectuais do Portugal de Abril, militante comunista”.

Dizem os comunistas que, neste dia, não se comemora apenas o vencedor do Prémio Nobel da Literatura, mas também o homem que, antes de o ser, “foi metalúrgico, desenhador e administrativo”. Mais, comemora-se o homem que, através da defesa da cultura, promoveu a “realização e emancipação humana”.

O PCP realça ainda as actividades que tem levado a cabo para comemorar o centenário. Destas, os comunistas destacam a “publicação da obra José Saramago, um escritor com o seu povo, o programa da Festa do Avante!, em particular, o concerto sinfónico Música na Palavra de Saramago e a Conferência Uma visão universal e progressista da história – a actualidade da obra de José Saramago, realizada a 22 de Outubro de 2022”.

Nestas comemorações, o partido afirma ter evidenciado os valores das obras de José Saramago, ou seja, “a liberdade, a democracia, a emancipação social, a solidariedade, a soberania, a paz, a cooperação e a amizade entre os povos, o respeito pela natureza, a esperança e a confiança nos povos, nos trabalhadores, na sua luta”.

Além disso, a homenagem “valorizou o papel da cultura como elemento de liberdade e de progresso social, na emancipação da humanidade; realçou esse homem comprometido com os explorados, injustiçados e humilhados da terra, que assumiu valores éticos e um ideal político do qual não abdicou até ao fim da sua vida” e “deu expressão ao que o PCP entende por democracia cultural”, pode ler-se no documento do partido.

O escritor José Saramago faria esta quarta-feira 100 anos. Para assinalar a data está agendado um conjunto de actividades — que vão desde o cinema e a música às leituras e visitas. As celebrações oficiais do seu centenário começaram há um ano e culminam oficialmente esta quarta-feira, embora algumas actividades se estendam até 2023.