Enóphilo no Porto com novidades, provas raras e contacto directo com produtores

Sábado, 19 de Novembro, a sexta edição do Enóphilo Wine Fest na Invicta juntará 35 produtores, com cerca de 250 vinhos em prova. Destaque para uma rara vertical de Alvarinho e uma prova de Carcavelos.

O Crowne Plaza Hotel, no Porto, vai receber no sábado, entre as 14h30 e as 20h, a sexta edição do Enóphilo Wine Fest Porto – e a 16.ª a nível nacional (nasceu 2015, sob a designação de LX Wine Fest, e tem hoje presença regular em três cidades). O “evento para quem gosta de vinho” reunirá mais de 35 produtores, com cerca de 250 vinhos, das principais regiões vitivinícolas nacionais. As Provas Especiais, de acesso limitado, são um dos pontos altos da iniciativa promovida pela Enóphilo, de Luís Gradíssimo.

“Adicionalmente à diversidade, [este evento] é um momento por excelência para apresentar novidades, nomeadamente novas referências e sobretudo novas colheitas. Em termos de raridade, de referir que alguns destes produtores não fazem outros eventos de prova em Portugal, e que entre todos, há sempre curiosidades, como vinhos mais antigos ou amostras de vinhos que não estão a ser comercializados”, explica o responsável ao Terroir.

Raridades propriamente ditas, continua Luís Gradíssimo, estão “guardadas para as provas especiais”, como a vertical rara de Alvarinhos da Casa do Capitão-Mor, uma das casas da Quinta de Paços, de Monção e Melgaço — das 15h às 16h —​, a celebração do 10.º aniversário do projecto Somnium “com uma inédita prova vertical dos vinhos brancos do Douro produzidos ao longo desta última década” — das 16h30 às 17h30 —ou a “masterclass sobre Vinho de Carcavelos, onde haverá novidades” — das 18h às 19h.

Destaque para esta última, dedicada ao vinho generoso português que esteve perto da extinção e tem vindo a afirmar-se cada vez mais nos vinhos fortificados. As três provas estão limitadas a um máximo de 20 participantes.

Em paralelo a estas experiências únicas e à apresentação de novas colheitas por parte dos produtores presentes, os enófilos poderão provar de tudo um pouco, como antecipa Luís Gradíssimo: “temos vinhos brancos, tintos e rosés, haverá algum espumante e também fortificados, e até é possível que apareçam uma ou duas aguardentes vínicas velhas, oriundos de um leque de produtores de diferentes dimensões e regiões, uns mais clássicos, outros mais inovadores”.

Nota ainda para o facto de os visitantes poderem conhcer os produtores, afinal “os responsável máximos pelos vinhos”, num “contacto próximo que o evento quer promover”. “Sempre que não é possível estar o produtor, está alguém da casa, sendo o enólogo um desses exemplos. Seja como for, será um momento de proximidade e uma tarde muito bem passada.”

Os bilhetes custam 30 euros, estão à venda na Ticketline, e noutros pontos de venda habituais, como a Fnac ou a Worten. Quem comprar até à véspera, dia 18, beneficia de um desconto de 10 euros. Quem quiser ir a uma prova especial paga mais 10 euros (até 18 de Novembro); também é possível ir apenas pelas provas especiais (e nesse caso os visitantes não pagam o ingresso global).