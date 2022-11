Suspeita de matar filho em Santo André fica internada num hospital psiquiátrico

Juíza decretou prisão preventiva da mãe após a ter interrogado no Tribunal de Setúbal, mas decidiu substituir a medida por internamento em hospital psiquiátrico “enquanto a anomalia persistir”

A mulher suspeita de ter esfaqueado o filho de ano e meio até à morte em Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, foi ouvida esta terça-feira no Tribunal de Setúbal e vai ficar para já internada num hospital psiquiátrico “enquanto a anomalia persistir”, indica um comunicado elaborado pela juíza de instrução.