PS e PSD muito próximos sobre metadados e confinamentos, longe em tudo o resto

Socialista Pedro Delgado Alves afasta ideia de uma revisão constitucional “transformadora do sistema político”.

A consagração na Constituição do acesso aos metadados (dados de tráfego e localização das comunicações) e do confinamento por razões de saúde pública são os dois pontos em que PS e PSD estão mais próximos nas propostas de revisão constitucional. De resto, os socialistas escolheram incidir mais nos direitos fundamentais enquanto os sociais-democratas optaram por mexer no sistema político.