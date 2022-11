Um Nobel da Paz em guerra: a violência na Etiópia

O Desordem Mundial vai esta semana à Etiópia, onde a guerra entre o governo e os rebeldes do Tigray dura há dois anos. Apesar das negociações para o cessar-fogo, a instabilidade na região e o envolvimento da Eritreia podem comprometer a paz no futuro próximo. Pelo caminho, falou-se ainda da Rússia e do terrorismo na Turquia. No fim, as habituais sugestões da semana.

